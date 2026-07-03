O Entorno do Distrito Federal terá um tempo predominantemente seco e com baixa probabilidade de chuva para sábado (4). As temperaturas serão amenas, com a cidade mais quente sendo Vila Boa, atingindo 30.3°C, seguida por Padre Bernardo com 30.2°C e Pirenópolis com 29.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia, com 11.9°C, e Abadiânia, com 12.1°C.A umidade do tempo permanecerá em níveis moderados a altos, com média de 61.16%. As cidades com maior umidade à noite incluem Formosa (81.0%), Valparaíso de Goiás (80.0%) e Cabeceiras (80.0%). A probabilidade de chuva será muito baixa, atingindo no máximo 10.0% em Alexânia e Vila Boa, e 5.0% em Luziânia e Santo Antônio do Descoberto.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.1°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.3°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.0°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.5°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.