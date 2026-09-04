O Entorno do Distrito Federal deve registrar predomínio de sol e pouca variação de nuvens neste sábado (5), com termômetros alcançando marcas elevadas durante a tarde. As temperaturas mais altas serão observadas em Vila Boa, que deve atingir a máxima de 35,0°C, seguida por Cabeceiras, com 33,8°C, e Padre Bernardo, com 33,4°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em Cristalina e Novo Gama, que registrarão as marcas mais baixas do território, com mínima de 18,7°C.A umidade relativa do ar na região manterá uma média de 60,08%, atingindo os maiores índices em Corumbá de Goiás e Cristalina, ambas com 73,0%, além de Águas Lindas de Goiás, com 72,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média geral é de 19,34%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Abadiânia, com 55,0%, e nas cidades de Alexânia e Santo Antônio do Descoberto, ambas com 45,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Alexânia: máxima 31,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Cabeceiras: máxima 33,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 32,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Cristalina: máxima 31,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Formosa: máxima 31,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 32,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Novo Gama: máxima 29,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Padre Bernardo: máxima 33,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Pirenópolis: máxima 32,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Planaltina: máxima 31,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Vila Boa: máxima 35,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.