O Entorno do Distrito Federal apresenta grande chance de chuva para o sábado (6). As cidades com as temperaturas mais altas serão Cocalzinho de Goiás, com máxima de 26.5°C, Vila Boa com 25.4°C e Padre Bernardo com 25.2°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com mínima de 17.4°C, e Abadiânia, com 18.2°C.\nA umidade média na região ficará em 88.79%, com Formosa, Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho de Goiás apresentando os maiores índices, de 96.0%, 95.0% e 95.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 61.84%, com destaque para Valparaíso de Goiás (85.0%), Abadiânia (75.0%) e Alexânia (75.0%).\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 24.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%