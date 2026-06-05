O Entorno do Distrito Federal terá um tempo de temperaturas amenas e manhãs frias neste sábado (6). As máximas serão observadas em Padre Bernardo e Vila Boa, ambas com 27.6°C, seguidas por Pirenópolis, que alcançará 26.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Cabeceiras, com 8.9°C, e Abadiânia, com 9.9°C.A umidade do tempo na região será moderada, com a média em 63.5%. Cabeceiras poderá ter a maior umidade, atingindo 85% à noite. A probabilidade de chuva é baixa para o sábado (6), com a média em 4.87%. Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Padre Bernardo, Pirenópolis, Água Fria de Goiás, Mimoso de Goiás, Planaltina e Vila Boa apresentam os maiores índices, todos com 10% de chance de precipitação durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.4°C, mínima 9.9°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 24.8°C, mínima 10.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 24.3°C, mínima 8.9°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 8.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 24.1°C, mínima 9.9°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 22.3°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 24.7°C, mínima 10.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 24.5°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 22.5°C, mínima 10.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 27.6°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 26.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 24.7°C, mínima 10.5°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.1°C, mínima 10.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 10.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 27.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.