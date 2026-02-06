O Entorno do Distrito Federal terá uma grande chance de chuva neste sábado (7). As temperaturas máximas na região serão de até 28.9°C em Vila Boa, 28.7°C em Cocalzinho de Goiás e 28.0°C em Cabeceiras, enquanto as mínimas podem atingir 18.9°C em Águas Lindas de Goiás e 19.1°C em Água Fria de Goiás.A umidade média na região será de 83.61%, com Cristalina apresentando os maiores índices, de até 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.82%, com destaque para Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, onde a chance de tempo chuvoso é de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Vila Boa: máxima 28.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.