O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva no sábado (7). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa (29.5°C), Cabeceiras (27.6°C) e Padre Bernardo (27.3°C), enquanto as mínimas mais baixas serão em Novo Gama (18.0°C) e Águas Lindas de Goiás (18.2°C).A umidade do tempo na região ficará em torno de 84.21% em média, com Abadiânia, Alexânia e Corumbá de Goiás apresentando os maiores índices de umidade à noite (94.0%). A probabilidade de chuva é significativa em várias localidades, com Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Mimoso de Goiás registrando a maior chance de precipitação (95.0%).Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 25.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 25.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 26.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 26.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 27.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 26.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 25.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 29.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.