O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas variando de amenas a quentes para o sábado (9). As temperaturas máximas serão registradas em Padre Bernardo, atingindo 32.1°C, seguida por Vila Boa com 31.8°C e Pirenópolis com 30.6°C. As menores temperaturas, por sua vez, serão observadas em Abadiânia, com 15.3°C, e Alexânia, com 15.5°C.A umidade média na região ficará em 62.82%, com Cabeceiras registrando a maior umidade noturna, de 83.0%. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, de 7.63%, mas cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia podem ter até 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 29.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 29.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 29.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 27.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 32.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 30.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.