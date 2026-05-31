O Entorno do Distrito Federal, para segunda-feira (1), terá grande chance de chuva. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com máxima de 30.8°C, seguida por Padre Bernardo, com 30.3°C, e Mimoso de Goiás, que alcançará 28.9°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Abadiânia, com 13.3°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 13.5°C.A umidade média na região ficará em torno de 70.82%, com destaque para Santo Antônio do Descoberto, que pode atingir 90.0% de umidade durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 31.58%, mas cidades como Planaltina, com 60.0% de probabilidade de chuva durante o dia, e Vila Boa, com 60.0% de probabilidade de chuva durante a noite, apresentam índices mais elevados.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 26.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Cidade Ocidental: máxima 26.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 25.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 28.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Luziânia: máxima 26.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 25.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 30.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Pirenópolis: máxima 28.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 27.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.