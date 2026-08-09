O Entorno do Distrito Federal terá uma segunda-feira (10) com predomínio de sol e termômetros elevados, registrando uma média máxima de 33,55°C e mínima de 18,98°C. Entre os locais mais quentes, Vila Boa lidera com máxima de 36,8°C, seguida por Padre Bernardo com 36,2°C e Pirenópolis com 35,2°C. Por outro lado, as menores temperaturas ocorrem em Santo Antônio do Descoberto, que registra mínima de 16,4°C, e em Abadiânia, com 17,4°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 36,82%, sendo que Valparaíso de Goiás desponta com o maior índice, registrando 53,0%. A probabilidade média de chuva é muito baixa, de apenas 1,84%, com as maiores chances não passando de 10,0%, patamar observado em cidades como Alexânia, Luziânia e Vila Boa.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 33,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 33,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 34,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 33,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 32,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 33,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 33,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 31,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Padre Bernardo: máxima 36,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 35,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 33,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 33,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 36,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 23,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.