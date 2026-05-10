O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas variadas na segunda-feira (11). As máximas atingirão 32.1°C em Vila Boa, que será a cidade mais quente, enquanto as menores temperaturas serão de 14.0°C em Santo Antônio do Descoberto. As cidades com as maiores temperaturas previstas são Vila Boa (32.1°C), Padre Bernardo (31.4°C) e Mimoso de Goiás (30.1°C). Já as cidades com as menores temperaturas são Santo Antônio do Descoberto (14.0°C) e Abadiânia (14.2°C).A umidade média na região ficará em 70.95%. As cidades com maior umidade incluem Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, ambas com até 87.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 9.21%, com Cristalina apresentando a maior chance, de 25.0%. Outras cidades com maiores índices de probabilidade de chuva são Cocalzinho de Goiás (20.0%) e Pirenópolis (15.0%).Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 26.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 29.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 26.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 28.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 29.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 32.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.