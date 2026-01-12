O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na segunda-feira (12). O tempo apresenta cidades como Vila Boa com a temperatura máxima de 30.6°C, seguida por Cocalzinho de Goiás com 30.2°C e Padre Bernardo com 29.4°C. Já as menores temperaturas mínimas são esperadas em Águas Lindas de Goiás, com 17.7°C, e Abadiânia, com 17.8°C.A umidade média na região será de 68.71%. Cidades como Abadiânia, Alexânia e Cabeceiras podem registrar umidade noturna de 84%. Quanto à probabilidade de chuva, a média é de 33.29%, mas algumas localidades terão índices significativamente maiores: Água Fria de Goiás com 75.0%, e Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto, Cabeceiras e Mimoso de Goiás com 70.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 28.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Cidade Ocidental: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 20.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 19.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 29.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.