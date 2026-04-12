O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas para a segunda-feira (13). As cidades mais quentes incluem Vila Boa, com máxima de 28.9°C, Padre Bernardo, com 28.5°C, e Pirenópolis, que alcançará 27.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Abadiânia, com 16.2°C, e Alexânia, com 16.5°C.A umidade média na região ficará em 72.84%. As cidades com maior umidade noturna incluem Formosa e Novo Gama, ambas com 86.0%, e Cidade Ocidental, com 85.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média é de 14.87%, com Cabeceiras registrando o índice mais alto, de 40.0%, seguida por Corumbá de Goiás e Água Fria de Goiás, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 25.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 28.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 25.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.