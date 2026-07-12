O Entorno do Distrito Federal registrará um dia com predomínio de sol e sem previsão de mudanças significativas no tempo nesta segunda-feira (13). Os termômetros devem registrar marcas elevadas em Vila Boa, que lidera as máximas com 31,6°C, seguida por Padre Bernardo com 30,8°C e Mimoso de Goiás com 29,5°C. No outro extremo, as temperaturas mais amenas ao amanhecer devem ocorrer em Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 13,1°C, e em Abadiânia, com 13,4°C.A umidade relativa do tempo na região ficará em torno de 64,26% em média, alcançando níveis mais altos em municípios como Santo Antônio do Descoberto, com máxima de 84,0%, e Novo Gama, com 83,0%. Já a chance média de chuva para a região é de apenas 15,79%, sendo que as maiores probabilidades de precipitação se concentram em Cristalina e também em Novo Gama, ambas com 35,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26,8°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 27,4°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 29,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 27,5°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,6°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 25,4°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Formosa: máxima 29,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Luziânia: máxima 27,6°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Mimoso de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 26,2°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 30,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 28,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 28,9°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,8°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Valparaíso de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,4°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 31,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.