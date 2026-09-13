O Entorno do Distrito Federal inicia a segunda-feira (14) sob calor intenso, apresentando marcas térmicas bastante elevadas na maioria dos municípios. O ponto mais quente será em Padre Bernardo, onde os termômetros chegam a atingir 37,3°C, seguido de perto por Vila Boa, com máxima de 37,0°C, e Mimoso de Goiás, com 35,4°C. No extremo oposto, as menores temperaturas mínimas do dia ocorrem em Cristalina e Novo Gama, ambas registrando marcas de 18,1°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional ficará em torno de 45,45%, com os índices mais altos sendo previstos para Abadiânia, que chega a 64,0%, e Alexânia, com 62,0%. A chance de chuva para esta jornada é considerada muito baixa em toda a região, apresentando uma probabilidade média de apenas 7,24%. O tempo firme predomina, e mesmo as maiores possibilidades de precipitação não passam de 10,0%, localizadas em municípios como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 32,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 32,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 35,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 33,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 31,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 33,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 33,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 31,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 37,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 34,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 33,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 37,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.