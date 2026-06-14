O Entorno do Distrito Federal terá um tempo predominantemente ameno a quente nesta segunda-feira (15), com temperaturas máximas variando e mínimas mais frescas. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 31.5°C, seguida por Padre Bernardo, com 31.4°C, e Mimoso de Goiás, com 30.2°C. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto, alcançando 15.7°C, e Alexânia, com 16.2°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 73.76% em média, sendo que Santo Antônio do Descoberto pode atingir 90.0% de umidade. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 15.13%. Contudo, cidades como Santo Antônio do Descoberto apresentam uma probabilidade de 45.0% de chuva durante o dia, seguida por Águas Lindas de Goiás com 40.0% e Abadiânia com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 27.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 28.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 26.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 29.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 28.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Padre Bernardo: máxima 31.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 28.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.