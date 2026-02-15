O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas para a segunda-feira (16). As temperaturas máximas na região alcançarão 31.3°C em Vila Boa, seguida por Padre Bernardo com 30.5°C e Pirenópolis com 29.9°C. As temperaturas mínimas serão mais baixas em Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, ambas com 17.7°C.A umidade média na região ficará em 66.71%, com Padre Bernardo registrando a maior umidade noturna em 82.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 8.29%, com Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás apresentando as maiores chances, com 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 29.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 28.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.