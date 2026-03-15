O Entorno do Distrito Federal terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (16). As temperaturas variarão, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa, que alcançará 29.4°C, Padre Bernardo com 29.0°C e Mimoso de Goiás com 28.0°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Novo Gama, com mínima de 18.8°C, e Águas Lindas de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 84.24%, com Cabeceiras registrando até 96.0%, e Cidade Ocidental e Formosa atingindo 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 64.61%, com os maiores índices em Cristalina (95.0%), Águas Lindas de Goiás (90.0%) e Pirenópolis (90.0%), indicando um tempo chuvoso para muitas localidades.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cabeceiras: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Cidade Ocidental: máxima 26.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Luziânia: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Novo Gama: máxima 26.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Padre Bernardo: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%Pirenópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 26.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.