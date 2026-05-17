O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas elevadas nesta segunda-feira (18). As cidades mais quentes incluem Vila Boa, com máxima de 32.2°C, Padre Bernardo, com 31.9°C, e Mimoso de Goiás, que alcançará 30.4°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Santo Antônio do Descoberto, com 16.3°C, e Planaltina, com 16.4°C.A umidade do tempo na região será moderada a alta, com uma média de 68.45%. Santo Antônio do Descoberto registrará a umidade mais alta durante a noite, chegando a 87.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 7.76%, sendo que Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia apresentam as maiores chances, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.