O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva para a segunda-feira (2). As temperaturas máximas na região devem ser mais elevadas em Vila Boa, com 28.2°C, seguida por Cabeceiras, que registra 27.8°C, e Cocalzinho de Goiás, com 27.6°C. Já as menores temperaturas mínimas são esperadas em Águas Lindas de Goiás, atingindo 19.2°C, e Água Fria de Goiás, com 19.6°C.A umidade média na região será de 85.29%, com cidades como Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Cristalina podendo registrar umidade de até 93% durante a noite. A probabilidade de chuva para a região fica em 53.55%, mas algumas localidades terão chances bem maiores, como Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e Cocalzinho de Goiás, onde a probabilidade é de 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Formosa: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Luziânia: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Padre Bernardo: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 25.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Vila Boa: máxima 28.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.