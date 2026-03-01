O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas na segunda-feira (2). As cidades mais quentes incluem Vila Boa com 28.9°C, Abadiânia com 28.5°C e Alexânia com 28.3°C. As mais frias serão Abadiânia com 17.5°C e Corumbá de Goiás com 17.7°C.A umidade média na região ficará em 76.42%. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 16.84%. Vila Boa apresenta a maior probabilidade de chuva durante o dia, com 40.0%, seguida por Cocalzinho de Goiás e Cabeceiras, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 27.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 27.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.