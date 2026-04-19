O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas amenas na segunda-feira (20). As temperaturas máximas registrarão 30.9°C em Vila Boa, 30.1°C em Padre Bernardo e 29.4°C em Mimoso de Goiás, enquanto as mínimas alcançarão 17.8°C em Abadiânia e Novo Gama.A umidade média na região ficará em torno de 60.18%, com Padre Bernardo apresentando os maiores índices, chegando a 75.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, cerca de 8.16%, com Cristalina registrando a maior chance, de 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 28.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.