O Entorno do Distrito Federal passará por um período de céu aberto e zero chance de precipitação nesta segunda-feira (20). Os termômetros devem registrar média máxima de 27,13°C e média mínima de 13,77°C. As temperaturas mais elevadas devem ocorrer em Padre Bernardo, que alcançará máxima de 30,1°C, além de Vila Boa com 29,5°C e Pirenópolis com 29,3°C. Pelo lado oposto, as menores temperaturas mínimas do dia ficarão com Cabeceiras, que registrará 11,5°C, e Abadiânia, com 12,1°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média geral de 54,24%, atingindo seus maiores patamares nas cidades de Cabeceiras, com até 77,0%, Formosa, com 73,0%, e Cidade Ocidental, com 72,0%. Além disso, a probabilidade média de chuva para o dia é de 0,0%, confirmando o tempo seco com chances nulas de precipitação em localidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,0°C, mínima 12,1°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 27,2°C, mínima 12,3°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 26,7°C, mínima 11,5°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 26,4°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26,6°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 24,9°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 26,9°C, mínima 12,3°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 12,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 27,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 24,7°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 30,1°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 29,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 26,7°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,3°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 26,6°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 29,5°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25,9°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.