O Entorno do Distrito Federal terá uma jornada de calor intenso nesta segunda-feira (21), com os termômetros marcando valores bastante elevados à tarde. A tarde mais quente deve ocorrer em Padre Bernardo, onde a máxima chega a 37,0°C, seguida por Vila Boa, com 35,8°C, e Mimoso de Goiás, que registra 35,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para o dia ficam em 18,2°C, registradas em Alexânia e Cidade Ocidental.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 37,16%, com Alexânia registrando o maior patamar de 50,0%. O tempo firme deve prevalecer, com uma probabilidade média de chuva de somente 5,39%, embora localidades como Águas Lindas de Goiás, Alexânia e Cidade Ocidental tenham uma possibilidade ligeiramente maior, de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 33,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 33,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 34,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 34,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 32,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 33,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 34,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Gama: máxima 32,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 37,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 35,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 32,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 34,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.