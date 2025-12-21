O Entorno do Distrito Federal terá um tempo de temperaturas amenas a mornas na segunda-feira (22). As máximas podem chegar a 30.1°C em Cocalzinho de Goiás, enquanto Corumbá de Goiás e Vila Boa registrarão 28.8°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Águas Lindas de Goiás, com 17.0°C, e em Planaltina, com 17.3°C.A umidade média na região ficará em torno de 76.26%. Cidades como Cristalina, Formosa e Cabeceiras podem apresentar altos índices de umidade noturna, chegando a 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 13.16%, com as maiores chances de precipitação em Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Formosa, todas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 27.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 20.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 26.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 26.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 27.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 27.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 25.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.