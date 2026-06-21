O Entorno do Distrito Federal terá tempo ameno a quente na segunda-feira (22). As temperaturas máximas na região devem ficar em torno de 27.73°C, enquanto as mínimas rondam os 15.15°C. A cidade mais quente será Padre Bernardo, com máxima de 30.5°C, seguida por Vila Boa, com 30.2°C, e Mimoso de Goiás, com 29.2°C. Já as cidades mais frias serão Cabeceiras, com mínima de 12.9°C, e Formosa, que registrará 13.5°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 65.11%, com destaque para Cabeceiras, que pode atingir 85.0%, e Formosa, com 84.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 6.32% para a região. Algumas cidades, como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, podem ter até 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.2°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 27.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 27.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 25.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 30.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 30.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.