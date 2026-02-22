O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva para segunda-feira (23). As temperaturas mais altas são esperadas em Vila Boa, com máxima de 25.7°C, seguida por Cabeceiras, com 24.7°C, e Padre Bernardo, com 24.0°C. As mínimas mais baixas são previstas para Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho de Goiás, ambas com 18.3°C.A umidade média na região ficará em 89.5%, com os maiores índices registrados em Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis, todas com 98.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.05%, mas algumas cidades terão índices bem mais elevados, como Vila Boa, com 80.0% de probabilidade de tempo chuvoso à noite, e Cidade Ocidental e Cristalina, ambas com 65.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 23.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 23.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Cidade Ocidental: máxima 23.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 21.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 22.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 23.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 23.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 23.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 22.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 24.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 22.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 22.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 23.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Água Fria de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.