O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (23). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com máxima de 29.6°C, Pirenópolis com 28.9°C e Luziânia atingindo 28.8°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Águas Lindas de Goiás, com 18.0°C, e Corumbá de Goiás, com 18.1°C.A umidade média na região ficará em torno de 76.32%, com Águas Lindas de Goiás apresentando a maior umidade, chegando a 91.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 22.24%, mas cidades como Água Fria de Goiás terão um tempo com probabilidade de 65.0% de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Formosa: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 27.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Pirenópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 27.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.