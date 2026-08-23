O Entorno do Distrito Federal experimentará um dia ensolarado e sem previsão de grandes mudanças nesta segunda-feira (24), com marcas térmicas elevadas em diversas cidades. Os termômetros devem registrar os maiores índices em Padre Bernardo, que chega a 35,6°C, em Vila Boa, com 35,2°C, e em Pirenópolis, com máxima de 34,0°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas serão observadas em Santo Antônio do Descoberto e Alexânia, com mínimas de 17,5°C e 18,2°C, respectivamente.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 41,92% no decorrer do período, apresentando os patamares mais elevados em Novo Gama, que chega a 60,0%, e em Valparaíso de Goiás, com 59,0%. Em relação às precipitações, a probabilidade média de chuva é de apenas 8,95%, sendo que municípios como Abadiânia têm possibilidade máxima estimada em somente 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 31,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 33,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 30,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 32,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 32,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 30,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 35,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 34,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 32,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 32,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 35,2°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.