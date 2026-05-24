O Entorno do Distrito Federal terá um tempo de temperaturas amenas a quentes na segunda-feira (25), com os termômetros apresentando variações na região. As cidades mais quentes serão Vila Boa, que alcançará 30.8°C, Padre Bernardo com 30.3°C, e Pirenópolis registrando 29.1°C. Por outro lado, as menores temperaturas serão observadas em Alexânia, marcando 14.9°C, e Abadiânia, com 15.2°C.A umidade do ar média na região será de 69.87%, com os maiores índices registrados em Cabeceiras, chegando a 87.0%. A probabilidade de chuva é baixa para toda a região, com uma média de 10.0%. Cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia apresentam 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 26.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 24.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.