O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta segunda-feira (26). As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 27.7°C, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa, que atinge 30.7°C, Cocalzinho de Goiás com 30.0°C e Padre Bernardo com 29.8°C. As mínimas rondarão os 19.3°C, sendo as cidades mais frias Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas com 18.5°C.A umidade média na região será de 75.1%, com Cristalina registrando os maiores índices, chegando a 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 29.7%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis, todas com 65.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 26.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 25.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 26.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.