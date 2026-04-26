O Entorno do Distrito Federal terá tempo estável com temperaturas variando entre amenas e moderadas na segunda-feira (27). As cidades mais quentes deverão ser Vila Boa, com máxima de 30.3°C, Padre Bernardo, com 29.9°C, e Pirenópolis, atingindo 29.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia, com 17.4°C, e Alexânia, com 17.7°C.A umidade média na região ficará em 58.79%, com a maior umidade noturna sendo esperada em Padre Bernardo, chegando a 77.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 6.97%, mas algumas localidades podem ter chances um pouco maiores, como Mimoso de Goiás, com 30.0%, e Formosa e Água Fria de Goiás, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 29.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 29.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 28.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.