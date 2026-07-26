O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol e calor, sem indicativo de chuva nesta segunda-feira (27), com termômetros alcançando média máxima de 30,22°C e mínima de 15,38°C. Os municípios mais quentes serão Padre Bernardo e Vila Boa, ambos com máxima de 33,2°C, seguidos por Pirenópolis, que registra 32,0°C. No início da manhã, as menores temperaturas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 13,0°C, e em Alexânia, que alcança 13,6°C.A umidade relativa do ar no território registra média de 48,71%, tendo seus índices mais elevados em Valparaíso de Goiás e Cabeceiras, onde chega a 67,0%, e em Novo Gama, com 66,0%. A probabilidade de chuva é totalmente nula, com 0,0% de chance de precipitação estimada para todos os municípios, incluindo localidades como Abadiânia e Águas Lindas de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29,5°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 29,7°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 13,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 30,8°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 29,6°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 27,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 30,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 14,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 29,8°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 27,9°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 33,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 32,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 30,3°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,9°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 33,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.