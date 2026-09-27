O Entorno do Distrito Federal terá uma jornada de calor bastante expressivo nesta segunda-feira (28), apresentando marcas elevadas em diversos municípios. Os picos mais acentuados de temperatura devem ocorrer em Padre Bernardo, com 37,9°C, Vila Boa, que alcança 37,3°C, e Pirenópolis, com máxima de 35,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas do período serão registradas em Água Fria de Goiás, com mínima de 18,3°C, e Cidade Ocidental, onde os termômetros caem para 18,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve se situar em 38,61%, sendo que os maiores índices esperados são de 54,0% em Abadiânia e Alexânia. Quanto à possibilidade de chuva, a média geral é extremamente baixa, de apenas 0,79%, contudo, as maiores probabilidades de precipitação chegam a 10,0% nas cidades de Abadiânia e Pirenópolis.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 34,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 35,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 35,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 34,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 32,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 34,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 35,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 32,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 37,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 35,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 33,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 34,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 37,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.