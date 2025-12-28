O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, segunda-feira (29). O tempo será marcado por temperaturas elevadas em algumas localidades, com Vila Boa registrando 34.6°C, Cocalzinho de Goiás com 32.6°C e Padre Bernardo com 32.2°C. Já as cidades mais frias serão Águas Lindas de Goiás, com mínima de 19.9°C, e Abadiânia, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 68.84%, com pontos de maior umidade como Cristalina (86.0%), Luziânia (84.0%) e Abadiânia (83.0%). A probabilidade média de chuva é de 35.92%, mas algumas cidades como Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e Cristalina apresentam 75.0% de chance de tempo chuvoso durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 31.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 28.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 30.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 31.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Pirenópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 34.6°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.