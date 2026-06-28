O Entorno do Distrito Federal terá tempo ameno a quente para a segunda-feira (29). As temperaturas máximas esperadas atingem 29.8°C em Vila Boa, 29.5°C em Padre Bernardo e 29.2°C em Pirenópolis. As mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia, com 12.2°C, e em Cabeceiras, com 12.5°C.A umidade média na região será de 64.95%. As cidades com maior umidade à noite incluem Formosa e Cabeceiras, ambas com 83.0%, e Cidade Ocidental, com 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 2.76%, sendo que Águas Lindas de Goiás, Formosa e Padre Bernardo registram as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.1°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 26.3°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.1°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 24.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 29.5°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.1°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.5°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 29.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.