O Entorno do Distrito Federal inicia a segunda-feira (3) com previsão de predomínio de sol e ausência de precipitações significativas, apresentando marcas térmicas amenas que variam entre a média mínima de 15,87°C e a média máxima de 27,28°C. Entre os destaques do dia, as maiores temperaturas devem ser registradas em Vila Boa, com máxima de 30,6°C, Padre Bernardo, com 30,0°C, e Pirenópolis, que atinge 29,1°C. Já os termômetros mais baixos ocorrem em Alexânia, com mínima de 14,2°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 14,3°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média para o dia é de 52,47%, com os valores mais elevados previstos para Novo Gama, que deve alcançar 69,0%, e Santo Antônio do Descoberto, com 67,0%. A probabilidade média de chuva para o território é baixa, estimada em apenas 8,55%. Apesar disso, municípios como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia registram a maior probabilidade de precipitação do dia, que fica em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 27,3°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 27,6°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 26,6°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 25,3°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 27,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 27,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 24,7°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 30,0°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 29,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 27,0°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,5°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 26,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 30,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.