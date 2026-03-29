O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas variando na segunda-feira (30), com a cidade de Vila Boa registrando a máxima mais elevada, de 29.0°C. Entre as mais quentes também estão Padre Bernardo, com 28.4°C, e Pirenópolis, com 28.2°C. Já as mínimas mais baixas serão de 16.8°C, observadas em Abadiânia e Novo Gama.\nA umidade média na região ficará em 74.0%, com as maiores taxas de umidade noturna atingindo 89.0% em Cidade Ocidental e Formosa, e 88.0% em Cristalina. A probabilidade de chuva para o dia é baixa, com média de 14.74%, embora algumas localidades como Vila Boa apresentem 40.0%, e Águas Lindas de Goiás e Corumbá de Goiás registrem 35.0% de chance.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 26.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%