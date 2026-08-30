O Entorno do Distrito Federal inicia a segunda-feira (31) sob forte calor, apresentando médias térmicas elevadas em diversos municípios. A tarde promete ser especialmente quente em Padre Bernardo, que deve atingir a máxima de 37,0°C, seguida por Vila Boa, com 36,2°C, e Pirenópolis, com 35,7°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais amenas ocorrem no início do dia, com Cabeceiras registrando 17,9°C e Água Fria de Goiás marcando 18,6°C.O tempo seco se faz presente na região, que apresenta uma umidade relativa média estimada em 39,16%, tendo Cabeceiras e Santo Antônio do Descoberto com as maiores taxas registradas, de 56,0% e 54,0%, respectivamente. Já a probabilidade de chuva é baixa, com média geral de 4,21%, sendo que as maiores chances de precipitação ocorrem em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, todas com apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 34,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 34,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 35,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 34,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 32,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 34,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 34,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 32,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 37,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 35,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 33,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 34,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 36,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 28,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.