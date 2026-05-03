O Entorno do Distrito Federal terá um tempo de temperaturas amenas a moderadas na segunda-feira (4). As cidades mais quentes da região serão Vila Boa, com máxima de 31.5°C, Padre Bernardo, com 30.9°C, e Pirenópolis, que alcançará 30.0°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia e Novo Gama, ambas com 16.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 65.47%. Cidades como Formosa, Novo Gama e Valparaíso de Goiás podem apresentar umidade noturna de 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 8.42% para a região. As maiores chances de chuva, de 25.0%, são esperadas para Formosa e Vila Boa.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.