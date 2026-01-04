O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (5). As temperaturas máximas na região devem ser mais elevadas em Cristalina, que alcançará 25.5°C, seguida por Vila Boa com 25.1°C e Cocalzinho de Goiás com 24.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 17.6°C, e Abadiânia, com 18.6°C.\nA umidade média na região ficará em torno de 85.47%, com Cristalina registrando até 93.0% e Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás atingindo 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 61.58%, sendo mais alta em Abadiânia e Alexânia, ambas com 85.0%, e Cidade Ocidental com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 23.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%