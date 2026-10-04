O Entorno do Distrito Federal terá um dia sob forte instabilidade e alta possibilidade de precipitações nesta segunda-feira (5), registrando temperaturas médias entre 19,78°C e 25,25°C. Entre os destaques térmicos, as maiores máximas se concentram em Vila Boa, com 31,8°C, seguida por Cabeceiras, com 28,5°C, e Padre Bernardo, com 28,3°C. Já os índices mais amenos de temperatura mínima serão registrados em Cristalina e Novo Gama, ambos marcando 18,4°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir a média de 79,53%, com os maiores índices concentrados no período noturno em Abadiânia e Alexânia, que alcançam 91,0%, além de Luziânia, com 90,0%. A chance de chuva média para o dia é de 36,84%, mas a probabilidade de precipitação se eleva significativamente em municípios como Abadiânia e Alexânia, onde chega a 75,0% durante o período diurno, e em Pirenópolis, com 70,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 22,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Alexânia: máxima 23,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Cabeceiras: máxima 28,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Cidade Ocidental: máxima 24,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Corumbá de Goiás: máxima 23,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Cristalina: máxima 23,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Formosa: máxima 27,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Luziânia: máxima 24,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Mimoso de Goiás: máxima 26,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Novo Gama: máxima 22,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Padre Bernardo: máxima 28,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Pirenópolis: máxima 25,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 35,0%Planaltina: máxima 26,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 30,0%Valparaíso de Goiás: máxima 24,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Vila Boa: máxima 31,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Água Fria de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.