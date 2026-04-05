O Entorno do Distrito Federal terá uma grande chance de chuva nesta segunda-feira (6). A característica principal do tempo para a data é a possibilidade de precipitação, com as temperaturas máximas variando entre 30.0°C em Vila Boa, 29.5°C em Padre Bernardo e 29.0°C em Pirenópolis. As cidades mais frias serão Novo Gama, com mínima de 18.7°C, e Planaltina, que registrará 18.9°C.A umidade média do tempo na região será de 76.0%. As cidades com maior umidade incluem Formosa e Planaltina, ambas com 89.0%, e Abadiânia, com 88.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 26.05%, com Pirenópolis apresentando a maior chance de precipitação, com 65.0%. Alexânia e Corumbá de Goiás também terão probabilidade elevada, ambas com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Cabeceiras: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 28.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 27.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.