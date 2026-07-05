O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas elevadas durante o dia na segunda-feira (6), característica marcada por máximas que alcançam 31.0°C em Padre Bernardo. Entre as cidades mais quentes, destacam-se Padre Bernardo com 31.0°C, Vila Boa com 30.5°C e Mimoso de Goiás com 29.9°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Santo Antônio do Descoberto, atingindo 11.2°C, e em Abadiânia, com 11.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 54.92%, com Cabeceiras registrando os maiores índices de umidade durante a noite, chegando a 75.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 3.16%, mas algumas localidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho de Goiás podem ter até 10.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 11.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.4°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 28.6°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 28.0°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 26.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 28.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.8°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 31.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 29.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 28.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.6°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 11.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 30.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.