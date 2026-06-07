O Entorno do Distrito Federal terá um tempo firme para segunda-feira (8). A característica de tempo firme se manifesta com temperaturas que variarão, sendo as cidades mais quentes Padre Bernardo, com máxima de 30.3°C, Vila Boa, com 29.9°C, e Mimoso de Goiás, com 29.3°C. Já as cidades mais frias serão Santo Antônio do Descoberto, registrando mínima de 11.5°C, e Cabeceiras, com 11.6°C.A umidade média na região ficará em 59.89%. As cidades com maiores índices de umidade na noite serão Cabeceiras, com 82.0%, Santo Antônio do Descoberto, com 81.0%, e Valparaíso de Goiás, com 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com a maior incidência em cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.1°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.7°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 11.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.2°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.9°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.7°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 11.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.