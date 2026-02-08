O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta segunda-feira (9). O tempo indica máximas de 28.8°C em Vila Boa, 27.7°C em Cabeceiras e 26.9°C em Formosa. As mínimas mais baixas são esperadas em Águas Lindas de Goiás, com 18.1°C, e em Água Fria de Goiás, com 18.7°C.A umidade média na região está em 82.92%, com Abadiânia, Alexânia e Luziânia atingindo 92.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 31.97%, mas Luziânia se destaca com 70.0% de chance, enquanto Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás apresentam 65.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 24.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 25.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 26.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 23.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 26.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.