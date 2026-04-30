O Entorno do Distrito Federal terá tempo com baixa probabilidade de chuva na sexta-feira (1). As temperaturas serão amenas a quentes, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa (31.4°C), Padre Bernardo (30.0°C) e Pirenópolis (29.4°C). As mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia (16.3°C) e Abadiânia (16.4°C).A umidade média na região será de 67.58%, com destaque para Formosa, que pode alcançar 86% de umidade noturna. A probabilidade de chuva é de apenas 9.47% em média, sendo que Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia registram os maiores índices, de 10%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 27.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.