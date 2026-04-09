O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (10). O tempo será marcado por essa característica em várias cidades. As temperaturas mais altas são esperadas em Vila Boa, com máxima de 29.1°C, seguida por Padre Bernardo, com 29.0°C, e Cabeceiras, atingindo 27.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Novo Gama, com mínima de 18.1°C, e Abadiânia, com 18.4°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 81.87%, com destaque para Formosa e Novo Gama, que podem atingir 93.0% de umidade. A probabilidade de chuva é de 37.5% em média, mas cidades como Cabeceiras registram alta chance de 95.0%, Planaltina com 85.0% e Formosa e Vila Boa com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cristalina: máxima 26.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 26.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 25.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Padre Bernardo: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Planaltina: máxima 26.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.