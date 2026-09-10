O Entorno do Distrito Federal registra predomínio de sol e ausência de chuva significativa nesta sexta-feira (11), com temperaturas máximas que chegam à média de 31,89°C. Entre os destaques de calor na região, as marcas mais elevadas devem ocorrer em Padre Bernardo, com máxima de 35,1°C, Vila Boa, que atinge 34,8°C, e Cabeceiras, registrando até 33,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas do dia estão previstas para Alexânia e Cidade Ocidental, onde os termômetros devem registrar a mínima de 16,9°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 47,58%, sendo que o índice mais elevado de umidade deve ser registrado em Alexânia, alcançando 64,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade de chuva média geral é de apenas 0,13%, com Pirenópolis registrando a maior probabilidade de chuva do período, estimada em 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 31,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 31,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 30,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 31,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 32,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 29,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 35,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 32,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 30,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 34,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.