O Entorno do Distrito Federal, para a sexta-feira (12), apresenta grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Vila Boa com 29.7°C, Cocalzinho de Goiás com 28.9°C e Santo Antônio do Descoberto com 28.6°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás com 18.9°C e Planaltina com 19.4°C.\nA umidade média na região será de 80.63%, com cidades como Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás atingindo 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.95%, mas cidades como Cidade Ocidental, Luziânia e Valparaíso de Goiás têm uma probabilidade de chuva de 85.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%