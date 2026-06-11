O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (12), sendo a principal característica do tempo para a região. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, com 29.9°C, seguida por Padre Bernardo, com 28.5°C, e Mimoso de Goiás, que deve atingir 27.7°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia, com 15.1°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 15.3°C.A umidade média na região é de 81.29%, com Alexânia, Cidade Ocidental e Santo Antônio do Descoberto apresentando os maiores índices de umidade, alcançando 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.21%, mas cidades como Cidade Ocidental se destacam com 95.0% de chance de chuva, Valparaíso de Goiás com 80.0% e Luziânia com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 23.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 23.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cabeceiras: máxima 26.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Cidade Ocidental: máxima 23.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 22.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 26.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Luziânia: máxima 23.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 22.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Padre Bernardo: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Planaltina: máxima 25.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Vila Boa: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.